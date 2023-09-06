Тренер ЦСКА Федотов высказался о стремлении молодых игроков уехать в Европу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о желании молодых российских игроков переходить в клубы европейских чемпионатов.

«Почему у молодых футболистов возникает подобное желание? Наверное, так воспитывают. Мы всё время говорим — молодёжь не та. А кто эту молодёжь воспитывает? Мы с вами как родители эту молодёжь воспитываем. Раньше были одни ценности, теперь другие. Идёт глобализация мира, в этом, может быть, и нет ничего плохого.

Что я посоветовал бы молодым игрокам? Мы говорим о том, чтобы ехать для развития — в более прогрессирующий чемпионат, сильную команду. Какую цель мы должны преследовать? Просто уехать в Европу или показать себя с лучшей стороны? Показать своё мастерство. Наверное, сначала мастерство нужно показать здесь, от этого оттолкнуться. Стать лидером здесь, чтобы зрители оценили мастерство. Дать команде, которая тебя взрастила, — у команды есть цели. Мы видим, как «Зенит» сохраняет обойму футболистов каким-то образом. Это и должно двигать игроками, чтобы оставить след здесь, а в Европе показать — вот команда, которую я представляю, которая меня воспитала», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».