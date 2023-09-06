Защитник «Локомотива» Митай: не жалею, что перешёл в российский клуб. Мне всё нравится

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о причинах перехода в московский клуб. Албанец также высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Как я решился на переход в «Локомотив»? Сложилась такая ситуация, что в АЕКе я мало играл, мне хотелось покинуть клуб. Нужно было что-то решать с дальнейшей жизнью. И в это время мне позвонил агент и сказал, что пришло предложение из России.
Изначально это было для меня неожиданно, потому что я даже не думал о полноценном трансфере. Рассчитывал, что просто уйду в аренду. Но в итоге всё понравилось.
Не жалею, что перешёл в «Локомотив». Считаю, что приобрёл отличный опыт. Мне очень нравится ваш чемпионат. Он конкурентоспособный, всегда достаточно плотная турнирная таблица. Ни в одном из матчей ты не можешь заведомо считаться фаворитом. Каждый может сыграть с каждым с абсолютно непредсказуемым счётом. Аутсайдеры могут обыграть лидеров, и это считается в порядке вещей», — приводит слова Митая пресс-служба московского клуба.
- 6 сентября 2023
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:02
-
18:57
-
18:39
-
18:31
-
18:24
-
18:20
-
18:06
-
18:01
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:07
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:07