Защитник «Локомотива» Митай: верю, что сможем улучшить наше турнирное положение

Футболист «Локомотива» Марио Митай уверен, что команда Михаила Галактионова сумеет поправить своё турнирное положение в течение сезона-2023/2024.

«Конечно, в моей карьере бывали и более удачные старты. С другой стороны, считаю, что начали мы не так уж и плохо. В Кубке вообще всё здорово: две игры, две победы. Здесь нас уже есть определённый запас. Это не может не радовать. Что касается чемпионата, то в последних встречах мы показали, что являемся командой, которая бьётся до конца и не собирается сдаваться. Именно это радует. И верю, что благодаря своему характеру мы сможем улучшить нынешнюю турнирную ситуацию. Тем более впереди ещё много игр. Ч

его не хватает команде сейчас в сравнении с весенним отрезком? Думаю, на весеннем этапе мы были более раскрепощены, поскольку уже ни на что серьёзное не претендовали, просто играли в свой футбол. И, как все успели увидеть, у нас это получалось. А сейчас новый чемпионат. Одну игру не выиграли, другую — и уже начинается какое-то давление. Думаешь, что если и сегодня не удастся победить, то всё пропало. Считаю, что нам просто нужно раскрепоститься и играть более свободно», — приводит слова Митая пресс-служба «Локомотива».