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«Чисто Питер» провёл товарищеский матч в исправительной колонии

«Чисто Питер» провёл товарищеский матч в исправительной колонии
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Медийный футбольный клуб «Чисто Питер» сыграл товарищеский матч в исправительной колонии №5 в посёлке Металлострой под Петербургом. Об этом сообщает телеканал «НТВ-Петербург».

По информации источника, игра завершилась вничью со счётом 4:4, а главным арбитром встречи стал Сергей Лапочкин.

«Чисто Питер» возглавляет бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов, а в состав клуба входят некоторые экс-игроки сине-бело-голубых — например, форвард Максим Канунников, Алексей Гасилин, а также бывший нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн.

Медийная команда «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков. 3 сентября в 1-м туре Медиалиги «Чисто Питер» обыграл «Деньги» (1:0).

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