Амрабат: тен Хаг — один из самых важных людей в моей карьере

27-летний полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат, летом пополнивший состав «Манчестер Юнайтед», высказался о роли главного тренера «красных дьяволов» в своей карьере. Под руководством Эрика тен Хага в нидерландском «Утрехте» хавбек сделал первые шаги в профессиональном футболе.

«Я чувствовал доверие тренера – это было очень важно, потому что я был тогда очень молод. Мне было 18-19 лет, и он дал мне шанс сыграть за первую команду «Утрехта». Мы фантастически провели время, выдали действительно хороший сезон. Я многому у него научился. Так что, возможно, на данный момент он один из самых важных людей в моей карьере.

Снова работать с тен Хагом – это фантастика, потому что Эрик — тренер, который всегда будет идти до предела. Он голоден. Он хочет побеждать. Он победитель, и мне это нравится. Думаю, что я тоже такой же, я тоже победитель. Я хочу побеждать каждый день.

Мой стиль игры? Не люблю говорить о себе. Я хочу показать это на поле, но могу обещать, что буду стараться изо всех сил: каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Пока это единственное, что я хочу сказать сейчас», – сказал Амрабат в интервью клубной пресс-службе.

После окончания академии «Утрехта» в 2014 году Амрабат провёл четыре матча в Эредивизии сезона-2014/2015, а затем, после прихода на тренерский мостик тен Хага, стал игроком основы, проведя 50 матчей во всех турнирах до перехода в «Фейеноорд» летом 2017-го.