Телеканал «Матч ТВ» опубликовал заявление о показе матчей квалификации Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» выступил с официальным заявлением относительно трансляции матчей отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 по футболу. Ранее Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на показ игр турнира «Газпром-медиа».

«Начиная с 7 сентября 2023 года на телеканале «Матч ТВ» и каналах семейства «Матч!» запланированы трансляции отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Телеканал «Матч ТВ» (ООО «НСТ») заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира», – говорится в заявлении.

Ситуацию также прокомментировал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Пётр Макаренко и «Телеспорт Груп» являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и «Матч ТВ». Оценить основания претензий компании Оkko к «Телеспорт Групп» мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавил нас в список бродкастеров и предоставил сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания. В конце концов, как мы, так и коллеги из Оkko прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между Оkko и «Телеспорт Груп» и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение.

Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства «Матч!», – написал Тащин в своём телеграм-канале.