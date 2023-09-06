Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на матчи Евро-2024 «Газпром-медиа»

Онлайн-кинотеатр Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-медиа».

В июле 2021 года Okko объявил о приобретении у АО «Телеспорт Груп» эксклюзивных прав на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Однако, как отмечают в Okko, несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»).

Okko уведомил руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», — заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.