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«Кортрейк» арендовал защитника «Локомотива» Мампасси

«Кортрейк» арендовал защитника «Локомотива» Мампасси
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Защитник «Локомотива» Марк Мампасси на правах аренды перешёл в бельгийский «Кортрейк». Договор будет действовать до конца сезона-2023/2024.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», – сообщила пресс-служба железнодорожников.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист не сыграл за «Локомотив» ни одной минуты. Вторую половину сезона-2022/2023 Мампасси провёл на правах аренды в турецком «Антальяспоре», но в чемпионате Турции на поле так и не появился, 10 раз попав в запас. Соглашение платной аренды предусматривало опцию выкупа, но «Антальяспор» не стал её активировать.

Ранее Мампасси выступал за украинский «Шахтёр», воспитанником которого он и является. В «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.

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