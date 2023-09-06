Сенников: по первому отрезку сезона отмечу у «Локо» Глушенкова, Лантратова и Тикнизяна

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил первый отрезок для железнодорожников в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Команда Галактионова нормально стартовала, хорошо. Всего одно поражение в семи матчах. Так же, как у действующего чемпиона. А ничьи случаются у всех. Матчи были тяжёлые, соперники сильные.

Кого мог бы отметить из игроков по началу сезона? Глушенков очень хорошо выглядит. Это один из ведущих игроков. Лантратова надо отметить. Тикнизян хорошо провёл стартовый отрезок. Миранчук очень сильно сейчас добавил. Все ждали от него прогресса, и последние два–три матча он провёл на хорошем уровне.

Основная проблема – это центральные защитники. Надо найти оптимальную связку. Взять какого-то опытного игрока в эту линию. Как это сделали «Зенит» и «Спартак». Вообще во многих клубах это самая проблемная зона. Так и в «Локомотиве». Есть хорошие молодые ребята, но нужен фундаментальный, опытный футболист, каким в своё время был Чорлука. Кого с ним рядом ни поставь — любой будет в порядке», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у подопечных Галактионова 12 очков после семи туров.