Защитник «Локомотива» Митай: мы верим в идеи Галактионова

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай высказался о текущей атмосфере в команде.

«Какое настроение сейчас внутри коллектива? Мы верим в тренера, верим его идеям, верим, что это обязательно приведёт к результату. И, сравнивая текущую ситуацию в команде с той, которая была ровно год назад, скажу: обстановка, настроение и атмосфера сейчас намного лучше.

Дзюба создаёт весёлую атмосферу. Он генератор весёлых идей в команде. Никогда не замолкает, постоянно что-то говорит. Возможно, в прошлом году нам не хватало такой фигуры. Такого «бати» на поле, который где-то может рассмешить, где-то «напихать». Конечно, с ним стало намного веселее.

Дзюба всех одинаково достаёт, одинаково травит (улыбается). Даже если он хочет сказать что-то серьёзное, всё равно это получается через шутку», — приводит слова Митая пресс-служба московского клуба.

На данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у подопечных Галактионова 12 очков после семи туров.