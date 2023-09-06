Россиянка Уласевич помогла минскому «Динамо» одержать победу со счётом 9:0 в ЖЛЧ

Завершился матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встречались минское «Динамо» и молдавская «Агариста Анений Ной». Игра проходила на поле районного спорткомплекса в Оргееве (Молдавия). Финальный свисток зафиксировал разгром в исполнении «Динамо» со счётом 9:0. Голкипер минчанок, россиянка Екатерина Уласевич провела на поле весь матч.
Семь голов «Динамо» забило в ворота соперника ещё до перерыва. В итоге хет-трик оформила Ксения Кубичная, дубль на счету капитана команды Анны Пилипенко, ещё по мячу провели Виктория Валюк, Анастасия Линник, Анастасия Шлапакова и Арина Ситникова.
32-летняя Екатерина Уласевич перешла в минское «Динамо» в 2021 году. До этого она выступала за белорусский «Неман», российские клубы «УОР-Звезда», «Мордовочка», «Россиянка» и «Рязань-ВДВ», а также турецкие «Бешикташ», «Амед» и румынскую «Олимпию».
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