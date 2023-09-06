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Россиянка Уласевич помогла минскому «Динамо» одержать победу со счётом 9:0 в ЖЛЧ

Россиянка Уласевич помогла минскому «Динамо» одержать победу со счётом 9:0 в ЖЛЧ
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Завершился матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встречались минское «Динамо» и молдавская «Агариста Анений Ной». Игра проходила на поле районного спорткомплекса в Оргееве (Молдавия). Финальный свисток зафиксировал разгром в исполнении «Динамо» со счётом 9:0. Голкипер минчанок, россиянка Екатерина Уласевич провела на поле весь матч.

Семь голов «Динамо» забило в ворота соперника ещё до перерыва. В итоге хет-трик оформила Ксения Кубичная, дубль на счету капитана команды Анны Пилипенко, ещё по мячу провели Виктория Валюк, Анастасия Линник, Анастасия Шлапакова и Арина Ситникова.

32-летняя Екатерина Уласевич перешла в минское «Динамо» в 2021 году. До этого она выступала за белорусский «Неман», российские клубы «УОР-Звезда», «Мордовочка», «Россиянка» и «Рязань-ВДВ», а также турецкие «Бешикташ», «Амед» и румынскую «Олимпию».

Лига Чемпионов (ж) . 1-й квалификационный раунд
06 сентября 2023, среда. 18:00 МСК
Динамо Мн (ж)
Беларусь
Окончен
9 : 0
Агариста Анений Ной (ж)
Молдавия
1:0 Кубичная – 3'     2:0 Кубичная – 10'     3:0 Pilipenko – 18'     4:0 Valyuk – 29'     5:0 Linnik – 36'     6:0 Pilipenko – 38'     7:0 Shlapakova – 40'     8:0     9:0 Кубичная – 74'    
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