Сенников: без Дзюбы в составе «Локомотиву» сложнее вскрывать оборону соперника

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил вклад в игру железнодорожников нападающего Артёма Дзюбы.
«У «Локомотива» был сложный этап – не играл Дзюба. Однако команда выдержала, а сейчас Артём в строю, и видно, что с его возвращением игра железнодорожников изменилась. Стало больше вариантов в плане атакующих действий.
Есть ли в «Локомотиве» «дзюбозависимость»? Определённая схема наигрывается, и те ребята, кто пришёл, подбирались именно под расстановку с Дзюбой в составе. Если соперник равный, то сложнее вскрывать оборону за счёт технико-тактических действий. С Дзюбой есть вариант длинной передачи, подачи с флангов. Он может сбросить мяч. Из-под него можно вбежать в штрафную. Это высокий нападающий, что даёт преимущество и разнообразие в атаке. Поэтому «Локомотив» не так много забивал без Артёма», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
- 6 сентября 2023
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:36
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:02
-
18:57
-
18:39