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Сенников: без Дзюбы в составе «Локомотиву» сложнее вскрывать оборону соперника

Сенников: без Дзюбы в составе «Локомотиву» сложнее вскрывать оборону соперника
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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил вклад в игру железнодорожников нападающего Артёма Дзюбы.

«У «Локомотива» был сложный этап – не играл Дзюба. Однако команда выдержала, а сейчас Артём в строю, и видно, что с его возвращением игра железнодорожников изменилась. Стало больше вариантов в плане атакующих действий.

Есть ли в «Локомотиве» «дзюбозависимость»? Определённая схема наигрывается, и те ребята, кто пришёл, подбирались именно под расстановку с Дзюбой в составе. Если соперник равный, то сложнее вскрывать оборону за счёт технико-тактических действий. С Дзюбой есть вариант длинной передачи, подачи с флангов. Он может сбросить мяч. Из-под него можно вбежать в штрафную. Это высокий нападающий, что даёт преимущество и разнообразие в атаке. Поэтому «Локомотив» не так много забивал без Артёма», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

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