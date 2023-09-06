Гол россиянки Кисконен не помог «Минску» избежать поражения в матче ЖЛЧ с «Волеренгой»

Завершился матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встречались белорусский «Минск» и норвежская «Волеренга». Игра проходила на поле стадиона «Антилити Арена» в Осло (Норвегия). Финальный свисток зафиксировал победу норвежек со счётом 3:1.
Форвард «Волеренги» Мимми Лефвениус открыла счёт уже на девятой минуте. На 41-й россиянка Марина Кисконен с пенальти восстановила равновесие на табло, но уйти на перерыв при равном счёте минчанкам не удалось – Карина Севик снова вывела норвежек вперёд на 44-й минуте. В концовке встречи Юлинн Теннебе забила третий гол «Волеренги», сняв все вопросы о победителе матча.
Отметим, что в составе «Минска» полный матч, помимо Кисконен, отыграли россиянки Яна Хотырева, Наталия Машина и голкипер Алёна Грязнова.
- 6 сентября 2023
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