Гол россиянки Кисконен не помог «Минску» избежать поражения в матче ЖЛЧ с «Волеренгой»

Завершился матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встречались белорусский «Минск» и норвежская «Волеренга». Игра проходила на поле стадиона «Антилити Арена» в Осло (Норвегия). Финальный свисток зафиксировал победу норвежек со счётом 3:1.

Форвард «Волеренги» Мимми Лефвениус открыла счёт уже на девятой минуте. На 41-й россиянка Марина Кисконен с пенальти восстановила равновесие на табло, но уйти на перерыв при равном счёте минчанкам не удалось – Карина Севик снова вывела норвежек вперёд на 44-й минуте. В концовке встречи Юлинн Теннебе забила третий гол «Волеренги», сняв все вопросы о победителе матча.

Отметим, что в составе «Минска» полный матч, помимо Кисконен, отыграли россиянки Яна Хотырева, Наталия Машина и голкипер Алёна Грязнова.