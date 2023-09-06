Эден Азар: настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво

Экс-вингер «Челси» и «Реала» Эден Азар рассказал, как изменились его жизненные приоритеты после ухода из мадридской команды в конце прошлого сезона.
«Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво.
Я навсегда останусь болельщиком сборной Бельгии и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – приводит слова Азара AS.
На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что в течение летнего трансферного окна бельгиец отказал как минимум шести командам. Одна из них — «Интер Майами», за которую выступает аргентинский форвард Лионель Месси.
Ранее стало известно, что брат Эдена Азара Торган перейдёт в бельгийский «Андерлехт».
- 7 сентября 2023
-
00:42
-
00:39
-
00:35
-
00:22
-
00:19
-
00:07
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:34
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:31