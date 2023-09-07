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Сенников: у Изидора нет вариантов, кроме возвращения

Сенников: у Изидора нет вариантов, кроме возвращения
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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников дал оценку поступку форварда железнодорожников Вильсона Изидора, который покинул расположение московского клуба и не желает возвращаться в команду.

«Не понимаю, как он может не вернуться. У него действующий контракт. Вендел тоже не хотел возвращаться, но пришлось. Если Изидор не вернётся, то ему просто перестанут платить зарплату. Он же не будет сидеть без зарплаты. Вряд ли он сейчас где-то найдёт себе новую команду. Да и ту зарплату, которую он получает в «Локомотиве», вряд ли потянут те чемпионаты, которые пока ещё открыты для трансферов.

Думаю, что с ним поговорят и его накажут, если не вернётся. Как я понимаю, сейчас уже нельзя приостанавливать контракт. Так что у него нет вариантов, кроме возвращения. Его в любом случае оштрафуют», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

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