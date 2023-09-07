«Лион» подыскал замену Лорану Блану в Англии

Французский «Лион» намерен пригласить Грэма Поттера на тренерский мостик вместо Лорана Блана, увольнение которого должно вскоре произойти. Владелец «Олимпика» Джон Текстор уже переговорил с бывшим тренером «Брайтона» и «Челси», сообщает L'Equipe.

«Лион» плохо стартовал в новом сезоне Лиги 1, набрав одно очко в четырёх первых турах, и отставка Блана, как считают местные журналисты – дело времени. Руководство «ткачей» уже приступило к поиску сменщиков, и среди возможных кандидатов перечисляются имена Тьяго Мотты и Уильяма Стилла, а Марсело Гальярдо уже якобы отказал французам.

Теперь шорт-лист возглавляет английский специалист Грэм Поттер, уволенный из «Челси» в апреле этого года. По информации ведущего спортивного издания Франции, Грэм положительно смотрит на возможность поработать в Лиге 1. Первый контакт с руководством «ткачей» прошёл в конструктивном ключе, но окончательный ответ Поттер пока не дал, решив тщательно обдумать предложение.