Куман отреагировал на слова ван Гала о возможной фальсификации победы Аргентины на ЧМ

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова бывшего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала, который предположил, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была сфальсифицирована.

«Я бы так не сказал, но нужно уважать мнение ван Гала.

В Испании я пережил моменты, когда у меня было ощущение, что «Реал» пользуется большим преимуществом, чем «Барселона», но это невозможно доказать, поэтому лучше этого не говорить», — приводит слова Кумана AS.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти. Добавим, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла национальную команду Нидерландов.

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