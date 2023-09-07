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Куман отреагировал на слова ван Гала о возможной фальсификации победы Аргентины на ЧМ

Куман отреагировал на слова ван Гала о возможной фальсификации победы Аргентины на ЧМ
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова бывшего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала, который предположил, что победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 была сфальсифицирована.

«Я бы так не сказал, но нужно уважать мнение ван Гала.

В Испании я пережил моменты, когда у меня было ощущение, что «Реал» пользуется большим преимуществом, чем «Барселона», но это невозможно доказать, поэтому лучше этого не говорить», — приводит слова Кумана AS.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти. Добавим, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла национальную команду Нидерландов.

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