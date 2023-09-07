Гаранин: я вёл переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, что вёл переговоры с «Динамо», в которых речь шла о долгосрочном контракте. Однако он заявил, что московский клуб выбрал Марцела Личку.
«Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни! Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.
Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него всё получилось!» — приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».
- 7 сентября 2023
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