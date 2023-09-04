Марцел Личка: у «Динамо» есть 14 очков, но я никогда не смотрю в таблицу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка остался доволен самоотдачей игроков в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1), отметив, что турнирное положение заинтересует его только после 30‑го тура.
«Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжёлую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде. Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю. Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда. У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на неё после 30‑го тура», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».
«Динамо» в воскресенье в рамках 7‑го тура РПЛ добилось гостевой победы над «Ростовом» — 2:1. Клуб продлил беспроигрышную серию в рамках внутреннего первенства до шести матчей и по количеству набранных очков (14) уступает только лидирующему в чемпионате «Краснодару» (17).
- 4 сентября 2023
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