Поль Погба встретится с братом Матиасом в суде впервые после выдвинутых обвинений

Полузащитник «Ювентуса», чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции Поль Погба вместе с его братом Матиасом и пятью другими мужчинами, подозреваемыми в шантаже футболиста, вызван в кабинет следственных судей парижского суда 15 сентября, сообщает RMC.

Это будет первая встреча братьев Погба спустя год после предъявленного в отношении Матиаса обвинения в «попытке вымогательства и преступном сговоре».

Напомним, в 2022 году Поль рассказал, что в марте того года его подставили друзья детства, футболиста на целую ночь заперли в квартире в пригороде Парижа. Чтобы обезопасить себя и своё окружение, Поль должен был выплатить шантажистам € 13 млн. Впоследствии игрок также видел компанию шантажистов, включая брата Матиаса, около базы «Ювентуса» в Турине, после чего обратился в клуб и началось расследование. Матиас в конце лета 2022 года записал видеообращение, в котором заявил, что Поль обращался к колдуну, чтобы наложить порчу на партнёра по сборной Франции, Килиана Мбаппе.

Цель предстоящих судебных разбирательств — установить точную роль каждого в деле о шантаже.