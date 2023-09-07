Хендерсон — о переходе в клуб из Саудовской Аравии: могу понять гнев ЛГБТ-сообщества

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассказал, почему принял предложение от клуба из Саудовской Аравии.

«В чём проявлялись сомнения? Во всём. В ситуации с ЛГБТК+ сообществом и во всём, что говорят про Саудовскую Аравию, в моей семье, в партнёрах по команде. Опять же, я не говорю это для того, чтобы люди подумали: «Ну, ясно». Я пытаюсь дать вам представление о том, на что это было похоже. Я разговаривал со многими разными людьми, которым доверяю, которые знают меня. Что меня убедило? Думаю, что критика была бы всегда, независимо от того, что я бы сделал – остался ли или ушёл. Так что, по сути, мне пришлось принять решение о том, что лучше для меня и моей семьи. Футбол остаётся футболом.

Нужно ли было мне мне поехать в другое место, чтобы попробовать что-то новое, развивать игру, которую я люблю, в другой стране и превратить лигу в одну из лучших в мире? Это меня вдохновляет, потому что я хочу развивать этот вид спорта во всём мире. И, конечно, сообщество ЛГБТК+. Могу понять разочарование. Могу понять гнев. Понимаю. Всё, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мне жаль, что они так к этому отнеслись. У меня никогда не было намерения причинить вред кому-либо. Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека. Но тогда ничего не произойдёт. Ничего не изменится», — заявил Хендерсон в интервью The Athletic.