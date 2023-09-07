Судья Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА

Известный российский арбитр Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матчи под эгидой УЕФА, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, вчера Карасёв вернулся со сборов УЕФА. Там он успешно сдал все тесты и нормативы и теперь может получить назначение на международные матчи. Если это случится, это будет первое назначение российских судей на международные матчи с весны 2022 года.

Отмечается, что велика вероятность, что назначение россиян на международные матчи случится уже в этом месяце. Однако в первое время речь пойдёт о роли делегатов и инспекторов матчей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи.