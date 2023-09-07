Глебов не прилетел в Белокаменку на открытую тренировку сборной России

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов не прилетел в Белокаменку (Мурманская область) на открытую тренировку сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Футболист значился в списке игроков, которые должны были отправиться в Мурманск для участия в открытой тренировке и проведения мастер-класса для детей в Белокаменке. В Мурманскую область с футболистами отправились представители тренерского штаба сборной Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

Напомним, во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт три товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).

23-летний Глебов является капитаном «Ростова». За сборную России он дебютировал в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Кипром (6:0).