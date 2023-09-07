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КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса за забег во время празднования гола в матче с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал Марио Фернандеса за забег во время празднования гола в матче с ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал футболиста «Зенита» Марио Фернандеса за забег во время празднования гола в матче с ПФК ЦСКА. Напомним, Фернандес, к тому моменту уже заменённый, пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, который сравнял счёт на 88-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА.

«КДК рассматривал действия Марио Фернандеса не как действия провокационного характера. В рапорте делегата было отмечено лишь то, что Фернандес покинул пределы технической зоны», — приводит слова Артура Григорьянца интернет-портал «РИА Новости Спорт».

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