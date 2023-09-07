Казахстан — Финляндия: гости открыли счёт на 78-й минуте

В матче 5-го тура в группе H в квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024 встречаются сборные Казахстана и Финляндии. Национальные команды играют на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте финны вышли вперёд благодаря голу нападающего Оливера Антмана.

Эти сборные также были в одной группе отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Тогда оба матча выиграла Финляндия (1:0 и 2:0).

Национальную команду Казахстана возглавляет россиянин Магомед Адиев, Финляндии — финн Маркку Канерва.

После четырёх сыгранных туров Финляндия и Казахстан с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы H, но за счёт лучшей разницы мячей финны идут на первом месте. Их соперниками по группе являются Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.