Хвича Кварацхелия: я мог только помешать грузинской молодёжке

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о молодёжном чемпионате Европы — 2023, на котором он не смог выступить за молодёжную сборную Грузии.
«Никто из молодёжной сборной не обижен на меня из-за пропуска Евро-U21. Я уже говорил, что был очень уставшим. Кроме того, наша молодёжка уже была сыграна, и я мог только помешать. Со стороны «Наполи» никакого давления не было», — передаёт слова Кварацхелии корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.
Без Кварацхелии в составе, молодёжная сборная Грузии выиграла свою группу, в которой также сражались Португалия, Нидерланды и Бельгия. В 1/4 финала грузины уступили в серии пенальти Израилю (0:0, 3:4 по пенальти).
В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
- 7 сентября 2023
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