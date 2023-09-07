Защитник «Бетиса» Луис Фелипе перешёл в «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад», за который выступают французские футболисты Карим Бензема и Н'Голо Канте, объявил о подписании защитника «Бетиса» Луиса Фелипе. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» заплатит за трансфер 27-летнего итальянского защитника около € 25 млн. Также будут предусмотрены дополнительные бонусы. Срок контракта на данный момент не уточняется.

В сезоне-2022/2023 Фелипе провёл 29 матчей за «Бетис» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Бетис» вингера «Барселоны» Абде Эззалзули.