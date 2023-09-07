РФС утвердил обмен турами между «Сочи» и «Спартаком»

В среду, 6 сентября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о переносе матчей «Сочи» и «Спартака», сообщает пресс-служба организации.

«Утвердить изменения в график чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (МИР Российская Премьер-Лига) сезона 2023–2024 гг. (далее – чемпионат России) в части пар играющих команд (без изменения дат и времени проведения соответствующих матчей):

– пару команд в матче 8-го тура чемпионата России ФК «Сочи» – ФК «Спартак-Москва» изменить на пару команд ФК «Спартак-Москва» – ФК «Сочи»;

– пару команд в матче 24-го тура чемпионата России ФК «Спартак-Москва» – ФК «Сочи» изменить на пару команд ФК «Сочи» – ФК «Спартак-Москва», — говорится на официальном сайте РФС.