Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой получил травму в товарищеском матче с «Сепаханом»

Мостовой получил травму в товарищеском матче с «Сепаханом»
Андрей Мостовой
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

На 20-й минуте матча 25-летний вингер получил травму, после которой ушёл с поля и натянул на лицо футболку. Футболист при этом хромал и был явно расстроен случившимся. Игрока заменил полузащитник Владислав Саусь.

Напомним, в данный момент «Зенит» играет против «Сепахана» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые ведут к перерыву со счётом 3:0, голами в составе питерцев отметились нападающий Иван Сергеев и полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин.

Мостовой в нынешнем сезоне за «Зенит» принял участие в шести матчах во всех турнирах и голевыми действиями не отметился.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android