Мостовой получил травму в товарищеском матче с «Сепаханом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».
На 20-й минуте матча 25-летний вингер получил травму, после которой ушёл с поля и натянул на лицо футболку. Футболист при этом хромал и был явно расстроен случившимся. Игрока заменил полузащитник Владислав Саусь.
Напомним, в данный момент «Зенит» играет против «Сепахана» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые ведут к перерыву со счётом 3:0, голами в составе питерцев отметились нападающий Иван Сергеев и полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин.
Мостовой в нынешнем сезоне за «Зенит» принял участие в шести матчах во всех турнирах и голевыми действиями не отметился.
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