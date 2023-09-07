Мостовой получил травму в товарищеском матче с «Сепаханом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой получил травму в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

На 20-й минуте матча 25-летний вингер получил травму, после которой ушёл с поля и натянул на лицо футболку. Футболист при этом хромал и был явно расстроен случившимся. Игрока заменил полузащитник Владислав Саусь.

Напомним, в данный момент «Зенит» играет против «Сепахана» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые ведут к перерыву со счётом 3:0, голами в составе питерцев отметились нападающий Иван Сергеев и полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин.

Мостовой в нынешнем сезоне за «Зенит» принял участие в шести матчах во всех турнирах и голевыми действиями не отметился.