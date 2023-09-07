В «Спартаке» высказались о деле Михаила Игнатова и возможной дисквалификации футболиста

Пресс-аташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с возможной дисквалификацией футболиста красно-белых Михаила Игнатова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что футболиста могут дисквалифицировать из-за того, что игрок расторг контракт с агентом в одностороннем порядке.
«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идёт речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет.
К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа.
Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 7 сентября 2023
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