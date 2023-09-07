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Карпин: был недоволен действиями в обороне. Не буду называть имён, но такое недопустимо

Карпин: был недоволен действиями в обороне. Не буду называть имён, но такое недопустимо
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре своей команды в обороне в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имён, но такое недопустимо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.

Во время паузы на матчи сборных российская национальная команда проведёт ещё два товарищеских матча: с олимпийской сборной Египта (11 сентября) и со сборной Катара (12 сентября).

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