Вратарь «Зенита» Адамов — об игре с «Сепаханом»: победили сегодня за счёт быстрых атак

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (4:1).

«Нас готовили к тому, что соперник очень хорошего уровня, они выиграли все матчи на старте чемпионата. Они готовятся к международным матчам. Так что настраивались максимально серьёзно. Не знаю, с чем связано то, что они пропустили три мяча в первом тайме. Конечно, в этом и наша заслуга — провели хорошую игру и очень хорошо действовали на контратаках. За счёт быстрых атак, думаю, сегодня и победили.

Разбор и подготовка были как к матчу РПЛ? В чемпионате всё-таки более серьёзная подготовка — сейчас было попроще. Тем не менее Сергей Богданович объяснил, что за команда. В феврале меня не было, но рассказали, что была тяжёлая игра и нужно взять реванш на домашнем поле.

Попадание в перекладину с пенальти в наши ворота? Всегда говорю, что это везение. Моей заслуги в этом ударе нет. Может быть, игрок чуть перенервничал или я его смутил тем, что пошёл в тот угол — и он пробил выше, видя, что я заваливаюсь туда. В общем, считаю, что везение», — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.