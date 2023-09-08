Тренер «Сепахана»: не исключаю возможности проведения ещё одного матча с «Зенитом»

Главный тренер иранского футбольного клуба «Сепахан» Жозе Мораиш прокомментировал товарищескую игру с санкт-петербургским «Зенитом».

«Это был красивый матч, красивый футбол. Цели и задачи, которые ставили перед собой, мы выполнили. Победа соперника была заслуженной.

«Зенит» играл лучше нас. Организация матча была на высоком уровне. У наших команд разный стиль игры. Я хорошо знаю свою команду и знаю, что все игроки выложились максимально.

Товарищеские матчи с «Зенитом» — интересный опыт для налаживания межкультурных мостов между странами. Я не исключаю возможности проведения ещё одного товарищеского матча. Возможно, даже в этом году», — приводит слова Мораиша «Матч ТВ».

7 сентября проходил товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. Голами в составе хозяев отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан.