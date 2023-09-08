Тренер Казахстана: не сумели порадовать наших болельщиков. Нужно уметь принимать поражения

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в квалификации ЧЕ-2024.

«Проиграли — какой счёт на табло, то игра и отражает. Но игра катилась к ничьей. Были и у них моменты, и у нас. По ходу игры у меня было такое ощущение, что игра ничьей закончится. Но мы пропустили гол и не использовали свои моменты.

Мы хотели в центре поля перебить соперника. Что-то удавалось, что-то нет. Хотели переиграть тактически. Надо за ночь сделать анализ прошедшей игры и завтра сделать план на матч с Северной Ирландией. Конечно, после поражения будем вносить коррективы.

Все соперники тяжёлые, все теряют очки. Конечно, мы хотели порадовать болельщиков, сегодня столько людей пришли нас поддержать. Но нужно уметь принимать поражения. Конечно, неприятно. Особенно мне как главному тренеру», — приводит слова Адиева пресс-служба Федерации футбола Казахстана.