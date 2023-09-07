Казахстан в родных стенах проиграл Финляндии в матче квалификации ЧЕ

Завершился матч 5-го тура группы H квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Казахстана и Финляндии. Национальные команды играли на «Астана-Арене» в Астане (Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился минимальной победой гостей — 1:0.
На 78-й минуте финны вышли вперёд благодаря голу нападающего Оливера Антмана. Казахстан не сумел сравнять счёт — победа Финляндии со счётом 1:0.
После четырёх сыгранных туров Финляндия с 12 очками в активе возглавляет турнирную таблицу группы H. Казахстан продолжает идти на второй строчке, опережая датчан на два очка (9). Помимо Дании, соперниками команд по группе являются Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.
- 7 сентября 2023
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