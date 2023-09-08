Бывший полузащитник «Спартака-2» и «Арсенала» перешёл в «Кубань»

Центральный полузащитник Никита Бакалюк пополнил ряды «Кубани», сообщает официальный сайт краснодарского клуба. 22-летний футболист будет выступать за команду Первой лиги под 22-м номером. Контракт «Кубани» с хавбеком рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Бакалюк выступал за «Арсенал». Он сыграл в Первой лиге и Кубке России за туляков 13 матчей, а также провёл две игры за вторую команду «оружейников» во Второй лиге. Этим летом Бакалюк также принял участие в одном контрольном матче в составе «Пари НН».

Ранее полузащитник выступал за вторую и молодёжную команды московского «Спартака». В составе красно-белых он сыграл в Первой лиге 77 матчей. Бакалюк провёл одну игру за основу «Спартака» в РПЛ в 2020 году.

Также «Кубань» сообщила об уходе 32-летнего казахстанского нападающего Алексея Щёткина. Трудовые отношения между клубом и игроком прекращены по соглашению сторон. За «Кубань» Щёткин провёл в прошлом сезоне 24 матча и забил два гола.