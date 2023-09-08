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Гол Месси принёс Аргентине победу над Эквадором на старте отбора ЧМ-2026

Гол Месси принёс Аргентине победу над Эквадором на старте отбора ЧМ-2026
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В Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Аргентиной и Эквадором. Действующие чемпионы мира одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол у хозяев поля забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 78-й минуте.

В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 1-й тур
08 сентября 2023, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Месси – 78'    
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