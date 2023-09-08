Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном переходе Вильсона Изидора в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Любая информация о трансферах будет исходить от руководства клуба или из официальных каналов», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, ранее появилась информация о том, что агент Вильсона Изидора ведёт переговоры с «Зенитом».

Отметим, что Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в команду из «Монако» в январе 2022 года. Французский нападающий провёл за «Локомотив» 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.