«Сепахан» после игры оставил сообщение «Зениту» в раздевалке «Газпром Арены»
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Иранский «Сепахан» оставил сообщение с благодарностью санкт-петербургскому «Зениту» за проявленное гостеприимство во время проведения товарищеского матча в России.
«Спасибо, «Зенит». Спасибо, Россия», — написано в сообщении, оставленном на доске для тактического разбора в раздевалке стадиона «Газпром Арена».
Фото: ФК «ЗЕНИТ»
7 сентября проходил товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. Голами в составе хозяев отметились Иван Сергеев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и бразилец Густаво Мантуан.
Напомним, ранее команды также проводили контрольный матч, который состоялся в феврале 2023 года. В той встрече «Сепахан» обыграл петербуржцев со счётом 2:0.
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