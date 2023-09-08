Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: не думаю, что Саудовская Аравия опасна для Европы

Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, который к тому же является председателем Ассоциации европейских клубов, рассказал о переходах множества футболистов в Саудовскую Аравию.

«Я не думаю, что здесь есть какая-либо опасность. Давайте сосредоточимся на Европе и наших клубах. У нас самые большие и самые важные турниры, к тому же у нас есть лучшие игроки.

Мне не нужно судить о том, что происходит за пределами Европы. Давайте просто сосредоточимся на себе», – приводит слова Аль-Хелаифи Calciomercato.

Напомним, ранее Аль-Хелаифи был переизбран на новый срок председателем Ассоциации европейских клубов. Выборы нового состава прошли в четверг на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Берлине. Новый срок полномочий истекает в 2027 году.