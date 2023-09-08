Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: не думаю, что Саудовская Аравия опасна для Европы

Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, который к тому же является председателем Ассоциации европейских клубов, рассказал о переходах множества футболистов в Саудовскую Аравию.
«Я не думаю, что здесь есть какая-либо опасность. Давайте сосредоточимся на Европе и наших клубах. У нас самые большие и самые важные турниры, к тому же у нас есть лучшие игроки.
Мне не нужно судить о том, что происходит за пределами Европы. Давайте просто сосредоточимся на себе», – приводит слова Аль-Хелаифи Calciomercato.
Напомним, ранее Аль-Хелаифи был переизбран на новый срок председателем Ассоциации европейских клубов. Выборы нового состава прошли в четверг на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Берлине. Новый срок полномочий истекает в 2027 году.
- 8 сентября 2023
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:03
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
08:58
-
08:54
-
07:33
-
07:25
-
06:50
-
06:00
-
06:00
-
05:55
-
05:47
-
05:42
-
05:38
-
05:31
-
05:02
-
04:55
-
04:35
-
04:01
-
03:30
-
02:57
-
02:40
-
02:27
-
01:58
-
01:44
-
01:37
-
01:22