«Реал» Мадрид готов отпустить Рауля в «Вильярреал» на должность главного тренера

Мадридский «Реал» готов отпустить главного тренера молодёжной команды Рауля Гонсалеса в «Вильярреал», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны сегодня соберутся для дальнейших переговоров, чтобы принять окончательное решение по переходу 46-летнего специалиста.
Напомним, 5 сентября с поста наставника «жёлтой субмарины» из-за провального старта нового сезона Примеры был уволен испанский тренер Кике Сетьен. В четырёх турах «Вильярреал» набрал только три очка и расположился на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата.
В сезоне-2023/2024 «Вильярреал» примет участие в Лиге Европы. Соперниками испанцев по группе стали греческий «Панатинаикос», французский «Ренн» и израильский «Маккаби» (Хайфа).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 8 сентября 2023
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