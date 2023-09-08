Роман Пилипчук: миф о сером кардинале «Спартака» придумали журналисты

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал разговоры о своём влиянии на принятие решений в чемпионском «Спартаке» сезона-2016/2017.

«Это скорее миф и образ, созданный журналистами. Такие разговоры пошли, когда в прессе начали писать какую-то ерунду о «сером кардинале». Я себя никогда таким не считал. Я просто получал истинное удовольствие от работы в клубе, от отношения к себе и возможностей, которые «Спартак» предоставлял. Журналисты писали, якобы я хочу чего-то большего. Но чего большего мне ещё желать? Клуб хорошо ко мне относился. С футболистами я был в отличных отношениях. С Массимо Каррерой — тоже», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.