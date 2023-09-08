Пилипчук: от спартаковской Лиги чемпионов остались запредельные эмоции — просто кайф!

Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук рассказал об эмоциях от выступления красно-белых в Лиге чемпионов.
«Когда сегодня смотришь протоколы матчей «Спартака» с «Ливерпулем», осознаёшь, что пересекался с величайшими футболистами своего времени: Мане, Салах, Фирмино… Да и в целом от той спартаковской Лиги чемпионов остались запредельные эмоции. Просто кайф получил. Такие игры раскрывают глаза на настоящий, большой футбол», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, «Спартак» в сезоне-2017/2018 выступал в Лиге чемпионов в группе E, в которой, помимо московской команды, присутствовали английский «Ливерпуль», испанская «Севилья» и словенский «Марибор». «Спартак» занял третье место по итогам группового этапа.
- 8 сентября 2023
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