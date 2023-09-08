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Степан Оганесян — о выборе сборной: cложно ответить, какие планы. Не загадываю

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян всё ещё не определился, за национальную команду какой страны будет выступать.

«За какую сборную буду выступать: России или Армении? Сложно ответить, какие планы. Не загадываю. Сейчас я здесь (в сборной России — Прим. «Чемпионата») и выкладываюсь на максимум.

Никто не знает, что будет в будущем. Из-за этого сложно сказать», — приводит слова Оганесяна Sport24.

Напомним, 7 сентября Оганесян принял участие в товарищеском матче сборной России с олимпийской командой Египта. Встреча проходила на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 1:1. Единственный гол за сборную России забил 21-летний Степан Оганесян.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.