В «Факеле» объяснили назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объяснил назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера.
«Ташуев — опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя. В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился «Факел». Надеемся, что с Ташуевым мы это вернём.
Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых — остаться в РПЛ», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. В некоторых СМИ сообщалось, что его сменит наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко, однако затем всплыла информация о том, что «Факел» не интересуется специалистом и рассматривает другие варианты.
- 8 сентября 2023
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