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Сергей Ташуев возглавил «Факел»

Сергей Ташуев возглавил «Факел»
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Воронежский «Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. Подробности о сроке контракта сторон не уточняются.

«Добро пожаловать в «Факел», Сергей Абуезидович!» — написала пресс-служба воронежцев.

Фото: Пресс-служба «Факела»

Напомним, ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. В некоторых СМИ сообщалось, что его сменит наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко, однако затем всплыла информация о том, что «Факел» не интересуется специалистом и рассматривает другие варианты.

Отметим, что Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.

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