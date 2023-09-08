Пилипчук: «Спартак» может противостоять «Зениту». Хотя место команды расстраивает

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук поделился впечатлениями от увиденного на старте нового сезона в РПЛ.

«Особо ничего не изменилось. «Зенит» всё так же доминирует в чемпионате России. Хотя «Спартак», на мой взгляд, может противостоять «Зениту». Сегодняшнее место команды расстраивает, учитывая, какая обойма игроков есть у команды. Несмотря на неудачи на старте сезона, Валерий Георгиевич проделывает очень большую работу в «Ростове». Заметны изменения в «Локомотиве» с приходом Галактионова. Видно, что команда начала набирать. Да, немножко тяжело идёт сейчас, но это нормальная практика», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.