Пилипчук — об уровне РПЛ: разве «Зенит» стал слабее или у «Спартака» обойма хуже?

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук не согласился с мнением об общем падении уровня футбола в РПЛ.

«Нельзя говорить: уровень просел. Его же надо с чем-то сравнивать. Смотря от чего мы отталкиваемся. Наверное по отношению к 2010-м, когда у нас играли легионеры уровня Кураньи, Это’О, он и просел. По последним чемпионатам этого нельзя сказать. «Зенит» что, стал слабее, чем был год-два-три назад? Или у «Спартака», «Динамо» сейчас обойма хуже, чем раньше? Думаю, нет. Качество чемпионата неплохое. Радует, что появилось много хорошей молодёжи. И мы же не можем отрицать тот факт, что нашими игроками интересуются в Европе. Захарян, Кузяев уехали. Из прессы узнаёшь, что ещё игроков хотели во Франции, Испании. Если они востребованы в топ-лигах, значит, не так уж и упал уровень чемпионата.

Вот мы смотрели игру «Зенит» — ЦСКА. Разве можно сказать, что там что-то просело? Какой накал борьбы! Разве он стал ниже, чем в прошлом или позапрошлом сезоне? Нет. А «Краснодар» — «Спартак»? Да, первый тайм не очень интенсивный, но это борьба двух тренеров, двух тактик, до ошибки. И потом игра раскрылась», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.