Кокорин: понимал, что могу вернуться в «Арис», так что попросил придержать девятый номер

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как ему удалось получить 9-й номер в кипрской команде.

Наша «девятка», Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором «Ариса». Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите девятку для меня. Летом на сборы приехали новички, и кто-то из них попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини. А мой 99-й отошёл полузащитнику Артёму Шуманскому, он спросил – я отдал», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.

В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».