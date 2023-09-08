Рязанцев занял должность в «Торпедо» по завершении игровой карьеры

В «Торпедо» официально подтвердили, что Александр Рязанцев завершил игровую карьеру. Также клуб объявил, что экс-футболист занял должность спортивного координатора.
«Александр Рязанцев завершил игровую карьеру! Наш воспитанник вернулся в клуб в 2019 году. За четыре с небольшим сезона провёл 108 матчей, 70 из которых с капитанской повязкой. Забил 9 мячей, сделал 24 голевые передачи!
Но главная победа для «Торпедо» — Александр Рязанцев остаётся в нашем клубе! С сегодняшнего дня он заступает в должность спортивного координатора.
Саша, спасибо за всё! Александр Александрович, удачи в новом статусе!» — написала пресс-служба автозаводцев.
37-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
За свою карьеру футболист успел поиграть за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Александр является трёхкратным победителем чемпионата России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.
- 8 сентября 2023
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